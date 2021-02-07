В России показали дом Навального, в котором он жил в Германии

Анна Паскевич Видео 22:03, 7.02.2021 Обновлено: 22:10, 7.02.2021

Пропагандисты Кремля разыскали дом, в котором жил российский оппозиционер Алексей Навальный, предположительно, после выписки из клиники Charite.

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