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“Дом-2 у Трускавці” | Альо, гараж! REBOOT #292

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Останній тиждень липня, почався цікаво.

З міста Сєвєродонецьк на Луганщині повідомили. Народний Депутат України, чиє прізвище починається з літери Ш, поруч з міськвиконкомом, загубив пакунок з півмільйона гривень… В Чернівцях з гаражів поліції зникло 300 ящиків з речовими доказами… Новообрані законотворці від партії Слуга Народу, поїхали навчатися бути законотворцями у Трускавець…

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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