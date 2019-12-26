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26 декабря • обновлено в 17:05
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Доллар снова бьет рекорды: новый курс валют

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Национальный банк Украины в четверг, 26 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,25 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 2 копейки, свидетельствуют данные НБУ.

Это является максимальным значением за период с декабря 2015 года, когда курс валюты составлял 23,13 грн/$.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 25,76 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 1 копейку.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 7 копеек – до 23,24 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 9 копеек и составил 25,81 грн/€.

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