В ОАЭ полицейские научили собак искать больных COVID-19 с точностью до 92%

Видео 21:22, 8.07.2020 Обновлено: 21:22, 8.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Ляшко – о выборах мэра Киева: если Зеленский меня поддержит, успех будет 100%

Зеленскому после признания о нарушении закона напомнили об обещании уйти

Возобновление подачи воды в Крым: детали, которые упускаются

В Киеве задержали российских наемников, – полиция

Российские наемники напали на ВСУ, много раненых, – ООС