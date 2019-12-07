Собака — первое домашнее животное, приручённое ещё до перехода к земледелию и скотоводству. Она может быть более преданной, чем люди. За десятки тысяч лет появились множество пород, приспособленных под самые разные задачи.

Собака - лучший друг человека Скриншот из видео

Собака - лучший друг человека Скриншот из видео

Если поставить рядом датского дога и чихуа-хуа, то последняя достанет первому лишь до пятки. Однако любая собака, независимо от своих размеров, традиционно считается (и заслуженно) верным другом, спутником и помощником человека.

Собака - лучший друг человека Скриншот из видео

Собака - лучший друг человека Скриншот из видео

Собаки помогают человеку в охоте, на войне и в мирной жизни, служат проводниками слепых и няньками для детей, а подчас совершают ради людей настоящие самоотверженные подвиги. Героическим собакам даже поставлено немало памятников.

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