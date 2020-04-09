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9 апреля • обновлено в 10:40
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Приложение для самоизоляции, онлайн-выборы и ЗНО: министр ответил на вопросы

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В Министерстве цифровой трансформации разработали приложение "Дій Вдома", которое предназначено для добровольного контроля людей, которые обязаны находиться в самоизоляции: недавно прибывших из-за рубежа, с подозрением на коронавирус и тех, у кого заражение подтверждено.

В эфире ObozTV министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как работает приложение и пояснил, что никаких санкций за отказ устанавливать его не предусмотрено.

Министр пояснил, что речь не идет о незаконном использовании персональных данных. "Мы не создаем новых баз данных. У полиции и МОЗ есть база данных этих людей, и они подписывают согласие на обработку персональных данных", – сказал он.

Михаил Федоров также рассказал о том, когда в Украине появится возможность проводить ЗНО онлайн, а также о планах по онлайн-голосованию на ближайших местных выборах и на выборах президента Украины в 2024 году.

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Темы
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Персона
Михаил Федоров
Место
Украина
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