В Судане произошел военный переворот

В Судане, где ранее были замечены российские наемники "Вагнер", произошел военный переворот.

На улицы Хартума вышли военные. Группа офицеров вошла в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане, городе-спутнике суданской столицы, передает телеканал Al-Hadath. Суданская армия взяла под свой контроль президентский дворец, радио и телевидение. 75-летний президент страны Омар аль-Башир подал в отставку и взят под домашний арест.

Источник видео: https://t.me/lentachold

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