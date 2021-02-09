"Добро пожаловать в капкан" – британский неонуарный криминальный боевик в эфире телеканала Obozrevatel

Obozrevatel Видео 07:00, 9.02.2021 Обновлено: 10:55, 9.02.2021

Бывший преступник Джейкоб Стернвуд вынужден покинуть свое убежище и вернуться в Лондон к сыну, вовлеченному в ограбление, которое пошло не по плану.

У детектива Макса Левински появляется шанс поймать человека, которому всегда удавалось скрыться. Соперники снова меряются силами, но они сталкиваются с еще большим преступным сговором и вынуждены бороться объединившись, чтобы выжить.

Режиссёр и сценарист Эран Криви. В главных ролях Джеймс МакЭвой и Марк Стронг.

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