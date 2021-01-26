Добкин создал ролик памяти Кернеса.mp4

Таша Адамович Видео 17:32, 26.01.2021 Обновлено: 18:19, 26.01.2021

Политик, бывший народный и экс-мэр Харькова Михаил Добкин на своей странице в Instagram выложил видео, посвященное памяти Геннадия Кернеса. В нем он вспомнил совместную с ним деятельность, однако пользователи соцсети ролик не оценили.

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