До 100 автомобилей: масштабная авария на трассе в США из-за гололеда

Obozrevatel Видео 08:16, 12.02.2021 Обновлено: 09:20, 12.02.2021

Полиция сообщает, что по меньшей мере пять человек погибли в результате крупномасштабной аварии с участием от 75 до 100 автомобилей на обледеневшей автомагистрали в штате Техас.

Полиция Форт-Уэрта сообщает, что количество раненых до сих пор неизвестно, поскольку они все еще работают над устранением последствий аварии.

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