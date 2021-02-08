В сеть попало видео допроса пленного наемника "ДНР"

Виктория Довгань Видео 15:00, 8.02.2021 Обновлено: 15:55, 8.02.2021

В плен к Вооруженным силам Украины попал террорист "ДНР". Его на позиции наших защитников направили собственные сослуживцы. В итоге оккупант разочаровался в идеях псевдореспублики.

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