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ДМИТРО ЧЕРКАСОВ – ПЛАВЕЦЬ

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СПОРТСМЕН, ЯКИЙ ПІДКОРИВ СЕРЦЯ УКРАЇНОК УЧАСТЮ В ШОУ "ХОЛОСТЯК".

АЛЕ ШОКУВАВ ТАЄМНИМ ОДРУЖЕННЯМ ПІСЛЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ПРОЕКТУ. НОВОСПЕЧЕНИЙ БАТЬКО ТА НАДУВАЖНИЙ ЧОЛОВІК. БУВ ПРИСУТНІМ НА ПОЛОГАХ КОХАНОЇ. СТВЕРДЖУЄ, ЩО ЗАВДЯКИ ЇЙ ПЕРЕСТАВ БУТИ КОНСЕРВАТОРОМ. БАГАТОРАЗОВИЙ РЕКОРДСМЕН З ПЛАВАННЯ, ПОСТІЙНИЙ МАНДРІВНИК ТА АКТИВНИЙ КОРИСТУВАЧ INSTAGRAM. ПРИ ЦЬОМУ ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ – ОСОБЛИВО НЕ АФІШУЄ. ЩО ПРИХОВУЄ ДМИТРО ЧЕРКАСОВ – СПРОБУЄМО ДІЗНАТИСЯ!

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Тема
Роздягніться - ви в ефірі
Персона
Дмитрий Черкасов
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