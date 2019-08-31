ДМИТРО ЧЕРКАСОВ – ПЛАВЕЦЬ

ДМИТРО ЧЕРКАСОВ – ПЛАВЕЦЬ181 Читать материал на украинском
СПОРТСМЕН, ЯКИЙ ПІДКОРИВ СЕРЦЯ УКРАЇНОК УЧАСТЮ В ШОУ "ХОЛОСТЯК".
АЛЕ ШОКУВАВ ТАЄМНИМ ОДРУЖЕННЯМ ПІСЛЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ПРОЕКТУ. НОВОСПЕЧЕНИЙ БАТЬКО ТА НАДУВАЖНИЙ ЧОЛОВІК. БУВ ПРИСУТНІМ НА ПОЛОГАХ КОХАНОЇ. СТВЕРДЖУЄ, ЩО ЗАВДЯКИ ЇЙ ПЕРЕСТАВ БУТИ КОНСЕРВАТОРОМ. БАГАТОРАЗОВИЙ РЕКОРДСМЕН З ПЛАВАННЯ, ПОСТІЙНИЙ МАНДРІВНИК ТА АКТИВНИЙ КОРИСТУВАЧ INSTAGRAM. ПРИ ЦЬОМУ ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ – ОСОБЛИВО НЕ АФІШУЄ. ЩО ПРИХОВУЄ ДМИТРО ЧЕРКАСОВ – СПРОБУЄМО ДІЗНАТИСЯ!
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