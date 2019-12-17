Для того, чтобы похудеть, нужно есть: диетолог

Диетолог Людмила Гончарова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Вячеслава Буткалюка.

Она прокомментировала, возможно ли успеть похудеть к новогодним праздникам.

"На самом деле, для того чтобы похудеть, нужно есть, ведь наш организм так устроен, что если мы себе устраиваем голодание, то организм просто убирает ферменты для расщепления продуктов. А когда мы снова начинаем есть после голодания, то это как правило большие порции, а ферментов уже нет. Также важно много спать, для того, чтобы жиры расщепились. Наш организм так устроен, он подстраивается под любой образ нашей жизни. И он пытается сделать как можно лучше", - заявила диетолог.

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