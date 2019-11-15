З 16 по 26 липня на Багамах вже вдесяте проходять найбільші приватні змагання з фрідайвінгу.

Організатором змагань є прославлений новозеландський фрідайвер Вільям Трубріжд, на рахунку якого 18 світових рекордів.

Олексій Молчанов — рекорд у фрідайвінгу Скріншот з відео

Олексій Молчанов — рекорд у фрідайвінгу Скріншот з відео

Завдяки гарному фінансуванню і гідним призам, Vertical Blue - мрія будь-якого спортсмена-пірнальника.

За традицією саме на Vertical Blue з'їжджаються всі найтоповіші фрідайвери, щоб встановити нові особисті, національні і навіть світові рекорди. Це надає події особливу унікальність і видовищність.

Олексій Молчанов — рекорд у фрідайвінгу Скріншот з відео

Олексій Молчанов — рекорд у фрідайвінгу Скріншот з відео

Саме так 18 липня 2018 року на десятих ювілейних змаганнях Vertical Blue 2018 російський спортсмен Олексій Молчанов, встановив новий світовий рекорд у дисципліні пірнання в глибину в моноласті (CWT).

Глубина занурення 130 метрів.

Час занурення 3 хвилини 55 секунд.

І все це на одному подиху.

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