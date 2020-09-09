В Днепре директор школы заболела COVID-19

София Закревская Видео 14:19, 9.09.2020 Обновлено: 14:20, 9.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

ОПУ об инспекции с боевиками: юридически – это ОБСЕ, но в сопровождении представителей сторон

Умер ветеран АТО, поскандаливший на Донбассе с Зеленским

Воин ВСУ погиб с письмом дочери возле сердца: трогательное фото

САП официально сообщила стороне защиты о закрытии дела "Роттердам+"

ЕС единогласно продлил санкции против России и пригрозил Крымскому мосту