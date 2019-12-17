Директор группы Riffmaster рассказала о письме к матери Павла Шеремета

Директор группы Riffmaster Полина Иванова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Она прокомментировала информацию об избрании меры пресечения для Андрея Антоненко и рассказала о ее отношении к суду по делу Павла Шеремета.

"Андрей уже не мальчик, ему 48-49 лет, и он в этом возрасте пошел на службу, как настоящий патриот", - отметила Иванова.

Она также прокомментировала, каким образом в сеть попало письмо Андрея Антоненко из СИЗО, в котором он обратился к матери Павла Шеремета.

"К нему приходят адвокаты, которые постоянно разговаривают с ним. Он сидит рядом с людьми, которые сидят не по политическим статьям, и все они считают его невиновным", - добавила директор группы.

"Все, что происходит, происходит вне закона. Если у них не достаточно доказательств, чтобы признать их виновными, то они сейчас просто затягивают время. Это не только мое наблюдение. Судья Вовк вообще не слушал то, что происходит в зале. Он все время смотрел в стол, и если бы там был телефон, то он бы в игры на нем играл. Это неуважение к суду. Это абсолютное беззаконие", - заявила Полина Иванова.

Она также рассказала о концертах, которые планируются в поддержку подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

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