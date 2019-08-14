''Динамо'' проиграло – Хацкевича уволили

Киевское "Динамо" установило собственный антирекорд. Впервые в истории столичный клуб пропускает три групповых стадии Лиги чемпионов подряд.

В сезоне 2017/18 динамовцы сразу же вылетели после поражения в 3-м квалификационном раунде турнира от швейцарского клуба "Янг Бойз" (3: 1, 0: 2). В следующем евросезоне киевляне сначала прошли чешскую "Славию" (1: 1, 2: 0), но затем выбыли в плей-офф квалификации, уступив голландскому "Аяксу" (1: 3, 0: 0). Наконец, в текущем сезоне "Динамо" прекратило борьбу снова в третьем раунде отбора после встречи с первым же соперником, бельгийским "Брюгге" (0: 1, 3: 3).

Все три сезона киевскую команду возглавлял Александр Хацкевич. К этой "черной" серии "Динамо" еще никогда раньше не пропускало более двух групповых раундов ЛЧ подряд.

Это событие стало финальной точкой, и пресс-служба столичного клуба сообщила, что Футбольный клуб "Динамо" (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже.

Хацкевич возглавлял "Динамо" со 2 июня 2017 года, таким образом проработав с командой чуть больше 2 лет и 2 месяцев. За это время белорусский тренер выиграл два трофея - Суперкубок Украины в 2018-м и 2019 годах.

В чемпионате и Кубке страны "Динамо" под его руководством уступало первенство "Шахтеру". В еврокубках киевляне трижды проваливались в квалификации Лиги чемпионов, а в Лиге Европы потолком оказалась 1/8 финала (2018, 2019). Особенно болезненной была встреча с "Челси" весной 2019 (поражение - 0: 8 по итогам двух матчей).

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