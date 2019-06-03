Столица дайджест №4

Киев – город парков

Киев – город парков, на одного жителя столицы приходится около 20 квадратных метров зеленых насаждений. Это в разы больше чем в Париже, Лондоне или Берлине. Но зеленые зоны нуждаются в постоянном уходе, потому что годами парки и скверы превращались в заброшенные чащи. Активное восстановление зон отдыха началось еще в 2017 г.

Парк Наталка, Победа, сквер на Подоле возле кинотеатра "Октябрь", Отрадный, Совки. За 3 года новую жизнь получили самые популярные парки и скверы столицы. Дошла очередь и до Куреневского. Он – один из старейших в Киеве. И не восстанавливался почти 20 лет.

Пешеходно-велосипедный мост открыт для посетителей

Еще два парка, в которых на этой неделе было приковано внимание Киевлян и гостей столицы - "Крещатый" с Аркой дружбы народов и "Владимирская горка" с новым старинным Фонтаном. Теперь эти две туристические зоны объединил уникальный по своей архитектуре пешеходно-велосипедный мост.

Открывали одновременно и сам мост и обновленный туристический маршрут. Оркестр, музыка, приветствия, увлечения, как от моста, так и от видов которые открываются с него. Но праздничное настроение быстро изменился на возмущение киевлян из-за акта вандализма и попытку повреждения одной из самых интересных изюминок моста – стеклянного пола.

Стеклянная пленка, которая защищала прозрачный пол от царапин была срочно заменена, подрядчик еще раз провел регламентные работы и заверил: стекло, которым обустроили 70 квадратных метров пола моста, готово выдержать нагрузку более 1000 кг на один квадратный метр.

Киев проводит модернизацию тепловых сетей

Следующий шаг – обновление скверов и придомовых территории в спальных районах столицы. Но для этого в городе нужно провести масштабную модернизацию теплосетей, а уже потом благоустройство. В КП "Киевтеплоэнерго" говорят, что за период текущего отопительного сезона им пришлось устранить более 6000 повреждений тепловых сетей. Латать уже ничего, - объясняют тепловики. Поэтому, по указанию Киевского городского председателя Виталия Кличко, взялись за прокладку новых труб

Для теплоснабжения прокладывают трубы с предварительной изоляцией и аварийной сигнализацией, которая значительно облегчит поиск повреждений на сети. А для подачи горячего водоснабжения прокладывают гибкие и устойчивые к перепадам температур полимерные трубопроводы. На это город выделил более 500 млн грн.

Киев первым в Европе тестирует сервис Uber Shuttle

Для решения вопроса городской мобильности, киевская власть за несколько прошлых лет закупила 121 новый троллейбус, 63 трамвая, 100 автобусов. Кто требует большего комфорта и безопасности уже может протестировать новый сервис от Uber

Киев первым в Европе тестирует сервис. Виталий Кличко говорит, что Uber Shuttle - еще одно из решений, которое поможет улучшить передвижения по столице.

Для нового сервиса по бронированию места в микроавтобусе, уже сформированы маршруты, которые доступны в мобильном приложении UBER. Пока в городе будет курсировать около 50 бусов, каждый из которых прошел сертификацию и соответствует стандартам безопасности.

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