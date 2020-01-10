Диетолог рассказала, как правильно есть, чтобы быть здоровым
Диетолог Людмила Гончарова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.
"Ко мне отец приводит своего ребенка и говорит: сейчас тебе расскажут, как и что нужно есть. Жалуется, что он не ест фрукты. Мы делаем анализ, и оказывается, что у ребенка просто непереносимость фруктозы. Вот поэтому он и не хотел есть фрукты", - заявила диетолог.
Она отметила, что человеческий организм - это уникальная система.
"Сегодня с помощью генетики мы можем узнать даже о талантах того или иного человека, какие способности человек имеет", - заявила диетолог.
Родителям она порекомендовала дать возможность выбрать ребенку, что ему действительно нравится. Это, по ее словам, касается и еды в том числе.
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