Диетолог рассказала, как правильно есть, чтобы быть здоровым

Диетолог Людмила Гончарова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

"Ко мне отец приводит своего ребенка и говорит: сейчас тебе расскажут, как и что нужно есть. Жалуется, что он не ест фрукты. Мы делаем анализ, и оказывается, что у ребенка просто непереносимость фруктозы. Вот поэтому он и не хотел есть фрукты", - заявила диетолог.

Она отметила, что человеческий организм - это уникальная система.

"Сегодня с помощью генетики мы можем узнать даже о талантах того или иного человека, какие способности человек имеет", - заявила диетолог.

Родителям она порекомендовала дать возможность выбрать ребенку, что ему действительно нравится. Это, по ее словам, касается и еды в том числе.

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