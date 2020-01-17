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17 января • обновлено в 19:12
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Диджитализация без тестирования: эксперт предупредил о рисках

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Глава Правления Ассоциации "Электронная система здравоохранения Украины" Евгений Прилипко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал изменения к системе здравоохранения в Украине и необходимость получения электронного направления от семейного врача.

"Нюансов очень много. Первое - это именно электронное направление. Медицинские учреждения должны иметь необходимое оборудование, чтобы первичка могла выписывать такие электронные направления, а соответствующие учреждения смогли бы его получать. Речь идет и о функционале, и о нагрузке на центральный аппарат. Времени у нас на тестирование особо нет, поэтому я вижу риски в этом поле", - заявил Прилипко.

Он считает, что политически никто не пойдет на смещение сроков запуска системы в апреле. Поэтому он предполагает негативные последствия и возможные скандалы после запуска электронной системы здравоохранения.

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