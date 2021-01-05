В Турции создали прибор Diagnovir, определяющий коронавирус за 10 секунд

Алексей Титофф Видео 06:29, 5.01.2021 Обновлено: 06:36, 5.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Битва образов: лучшие наряды Зеленской, Порошенко, Мендель за 2020 год

Егорова о "дрессировке" русскоязычных в Украине: язык пытаются забить камнями

В Киеве появится канатная дорога с тремя станциями. Проект

В Харькове девушка похвасталась стрельбой в открытое окно по городу. Видео

Геращенко: версия с КГБ Беларуси не повлияет на дело обвиняемых в убийстве Шеремета