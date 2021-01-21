Di rubens прочитала дитячий віршик у відповідь на звернення Міноборони

Виктория Довгань Видео 13:34, 21.01.2021 Обновлено: 13:57, 21.01.2021

Блогерка Таїсія Онацька (Маламан), відома також як Di rubens, у відповідь на звернення Міністерства оборони щодо її симпатії до Росії процитувала віршик з дитячого садочка.

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