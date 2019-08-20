Дети становятся коррупционерами еще со школы, когда видят как оценки покупаются за деньги

Соучредитель общественной организации "Родители SOS" Роман Бондаренко заявил, что согласно действующему законодательству школа не имеет права требовать у родителей дополнительных взносов.

Он отметил, что родителям следует помнить, что они отдают детей в государственное учебное заведение, за обучение в котором родители уже однажды заплатили, когда уплатили государству налоги. Оптимальное распределения и использование этих налогов - это задача местной власти.Поэтому, если родительские комитеты или администрация школы начинают проводить дополнительный сбор средств, они определенным образом стимулируют безответственность местной власти, заявил Бондаренко.

Он добавил, что государственные органы в Украине уже привыкли, что если они не выделят деньги на ремонт школы, то это сделают родители. Именно таким образом, по мнению эксперта, возникает финансовое поле для злоупотребления. Если родители не удовлетворены состоянием ремонта в школе, они должны пойти к директору и вместе подавать запросы на выделение бюджетных средств на ремонт от органов местной власти.

Бондаренко также отметил, что дети, которые в школе видят, как им ставят лучшие оценки из-за того, что их родители сдали деньги на ремонт школы, привыкают к тому, что все в их жизни можно будет приобрести за деньги. Такие дети в будущем становятся склонными к коррупции.

А если родители сильные и идут против коррупционной системы в школе, то их ребенок получает опыт борьбы. Из таких детей, по словам Бондаренко, вырастут настоящие лидеры.

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