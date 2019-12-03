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3 декабря • обновлено в 06:29
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Гонки на выживание

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Гонки на выживание проходят каждый год между второй неделей марта и первой неделей ноября.

Правила просты – нужно добраться до финиша и уничтожить максимальное количество соперников.

На Арене существуют разные дисциплины, такие как "Новички", "2Л" и "Национальные".

Гонки на выживание
Гонки на выживание

Изначально в гонках могло участвовать неограниченное количество гонщиков на любом автомобиле. Но после того как были введены новые правила, участие стало возможным только на раритетных авто, что и принесло популярность данному виду гонок.

Гонки на выживание
Гонки на выживание

Самым старым автомобилем на гоночной трассе Arena Essex Raceway был Dodge Standard Six 1928 года. Говорят, что это был один из старейших автомобилей, когда-либо участвовавших в гонках.

После окончания гонок всех зрителей ждет салют в честь закрытия сезона.

Это событие стоит того что бы хотя бы раз на нем побывать.

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