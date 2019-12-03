Гонки на выживание проходят каждый год между второй неделей марта и первой неделей ноября.

Правила просты – нужно добраться до финиша и уничтожить максимальное количество соперников.

На Арене существуют разные дисциплины, такие как "Новички", "2Л" и "Национальные".

Изначально в гонках могло участвовать неограниченное количество гонщиков на любом автомобиле. Но после того как были введены новые правила, участие стало возможным только на раритетных авто, что и принесло популярность данному виду гонок.

Самым старым автомобилем на гоночной трассе Arena Essex Raceway был Dodge Standard Six 1928 года. Говорят, что это был один из старейших автомобилей, когда-либо участвовавших в гонках.

После окончания гонок всех зрителей ждет салют в честь закрытия сезона.

Это событие стоит того что бы хотя бы раз на нем побывать.

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