Депутаты сняли мораторий на продажу земли: комментарии агрария

Эксперт по аграрным вопросам Ольга Трофимцева в прямом эфире ObozTV прокомментировала принятие законопроекта по открытому рынку земли в Украине в первом чтении.

"Я как сторонник открытого рынка приветствую это решение Верховной Рады", - заявила эксперт.

Она добавила, что существуют спорные моменты, которые, она надеется, будут исправлены после активной дискуссии ко второму чтению.

"Цифры по ценам на землю являются спекулятивными. И думаю, что цена на землю в разных регионах Украины будет очень сильно отличаться. Расчеты разные. Вместе с тем я скептически отношусь к тому, что именно открытие рынка земли даст серьезный толчок к развитию экономики, ведь владельцы паев они не будут сразу же продавать", - отметила она.

По ее словам, нужно, чтобы рынок запустился и год поработал с теми ограничениями, которые, по ее мнению, должны быть приняты ко второму чтению. И только после этого будет установлена реалистичная рыночная цена на украинскую землю.

"Сейчас нужно подождать второго чтения и формата законопроекта, в котором он дойдет до голосования", - заявила она.

По рискованным моментам, то эксперт отметила, что ко второму чтению нужно снять вопрос о покупке земли иностранцами, чтобы не было спекулятивной покупки земли. Не для обработки земли, а для каких-то других целей. Второй момент - это возможность для украинских фермеров доступа к длинным деньгам.

"Именно это является самым большим страхом наших фермеров. Они боятся, что у них не будут равные условия с иностранными инвесторами", - отметила експертка.

Также, по ее словам, необходимо исключить спекуляции на рынке земли.

"Земля должна покупаться не для перепродажи, а для ведения хозяйства", - заявила Трофимцовым

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