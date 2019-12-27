Депутаты нужны меньше чем учителя и врачи: блогер раскритиковал высокие зарплаты депутатов

Журналист, блогер Кирилл Сазонов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Аллы Цуркан.

Он прокомментировал заявления Давида Арахамии, что заработная плата народных депутатов должна составлять от 70 до 100 тыс. гривень.

"Будем исходить из того, с кем мы сталкиваемся, и от наших ожиданий. У меня двое детей, они ходят в школу, и я хотел бы, чтобы заработная плата от 70 до 100 тысяч гривень была у их учителей. Когда я хожу в поликлинику, я хочу, чтобы заработная плата от 70 до 100 тысячь гривень была у врачей, чтобы они не уезжали из Украины, так как хорошие врачи у нас уже дефицит. А депутаты мне нужны гораздо меньше, с ними я в жизни сталкиваюсь значительно реже. Не нравится им что-то, маленькая зарплата, ну так никто за уши туда не тянул. Сначала учителя, врачи, а потом уже депутаты, я считаю", – заявил Сазонов.

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