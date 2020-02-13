Депутат от "Слуги народа" о досрочных парламентских выборах

Народный депутат Украины, партия "Слуга народа", Святослав Юраш в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, готовятся ли в Украине к досрочным парламентским выборам.

"У президента есть полное право говорить об этой опции. Мое мнение в том, что большинство, которое мы получили, позволяет многое воплотить, и я бы не хотел терять этот шанс. И хотел бы вместе с коллегами работать так, чтобы менять ситуацию к лучшему", - заявил Юраш.

Он ответил на вопросы ведущих по поводу наличия различных групп влияния в партии "Слуга народа".

"У нас во фракции есть люди со сложившимися взглядами, поэтому происходят длительные дискуссии", - отметил депутат.

По его словам, в случае досрочных выборов, ситуация не изменится, ведь рейтинги партии "Слуга народа", по его мнению, сохраняются.

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