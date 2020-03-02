Депутат объяснил скандал в Мелитополе с его участием: Владимир Крейденко

Народный депутат, фракция "Слуга народа", Владимир Крейденко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал возможные изменения в Кабмине во время внеочередного заседания ВР в среду 4 марта.

Депутат также ответил на вопросы ведущего, почему до заседания фракции никому ничего не сообщают.

"Интриги и конспирологии нет, у нас консультации происходят именно во время заседания фракции. Когда мы коллегиально соберемся, когда мы подискутируем, тогда мы сможем выходить с единой позицией по тому или иному вопросу", - заявил Крейденко.

Также он рассказал подробности о бурных событиях в Мелитополе во время одного из голосований.

"Мне мешали местные царьки, депутаты местного совета. Которые не хотели ставить на голосование вопрос снижения тарифов для населения", - заявил Крейденко.

Он настаивал, что вел себя абсолютно законно и рассказал свою версию событий.

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