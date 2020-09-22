Депутат Госдумы Журавлев заявил, что в Дании открыли "балаган" для зоофилов

Obozrevatel Видео 13:05, 22.09.2020 Обновлено: 13:23, 22.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

СБУ нашла у коррупционеров из "Укрзалізниці" пачки денег в холодильнике

В 29 населенных пунктах Крыма исчезла вода в скважинах

Відповідь Фокіну: при русифікації нікого не питали, а розстрілювали тих, хто проти

Фокин заявил, что может уйти из ТКГ в течение месяца

Зеленский ответил на петицию с призывом уйти в отставку