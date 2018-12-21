Депутат Госдумы выдал фейк о миллионах голодающих в Украин

Депутат нелегитимной государственной думы Леонид Калашников заявил, что Россия якобы спасает от голодный смерти миллионы украинских граждан.

По его словам, прежде всего речь идет о жителях временно оккупированных территорий Донбасса и о заробитчанах, работающих в стране-агрессоре. Своими оторванными от реальности мыслями скандальный политик поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".