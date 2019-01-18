Депутат Госдумы размечтался о возрождении Киевской Руси 54

Депутат нелегитимной Государственной думы России Олег Нилов заявил, что временно аннексированный Крым якобы вернется в Украину только при условии возрождения Киевской Руси.

Более того, он размечтался о вхождении туда столицы Российской Федерации, Санкт-Петербурга и даже территорий Дальнего Востока. Своим маразмом Нилов поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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