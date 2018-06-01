Депутат Госдумы пригрозил Украине армией и флотом 446

Депутат нелегитимной Государственной Думы Олег Нилов возмутился из-за обвинений Украины о причастности России к покушению на журналиста Аркадия Бабченко, и заявил, что страна-агрессор для ответа на подобные вещи может использовать даже вооруженные силы.

По его мнению, только такие непозволительные меры могут сдерживать борьбу соседней страны с преступной политикой Кремля. Циничное заявление Нилова прозвучало в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".