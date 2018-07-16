Депутат Госдумы поставил Украине ультиматум по Донбассу 375

Депутат нелегитимной Государственной Думы России Константин Затулин нагло заявил, что Украина сможет вернуть себе временно оккупированные территории Донбасса только в том случае, если начнет реализовывать пророссийскую политику.

Кроме того, он потребовал от страны не быть враждебной к стране агрессору. Свои циничные условия одиозный политик озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".