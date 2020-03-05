Депутат Госдумы оконфузился фейком о русском языке в США

Депутат нелегитимной Госдумы России Леонид Калашников отличился фейком о русском языке.

Он заявил, что в США русскоязычные люди якобы повсеместно могут воспользоваться услугами переводчика. Нелепое заявление прозвучало в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"

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