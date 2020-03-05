Депутат Госдумы оконфузился фейком о русском языке в США
Депутат нелегитимной Госдумы России Леонид Калашников отличился фейком о русском языке.
Он заявил, что в США русскоязычные люди якобы повсеместно могут воспользоваться услугами переводчика. Нелепое заявление прозвучало в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы