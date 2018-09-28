Депутат Госдумы назвал Донбасс кровавым тупиком России 56

Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы Сергей Шаргунов признал, что война на

Донбассе поставила Россию в безвыходное положение, за которое, впрочем, никто из власть имущих страны-агрессора не хочет нести ответственность.

Кроме того, он проговорился, что Кремль игнорирует вопрос, под предлогом которого развязал войну на востоке Украины — защиту русскогоязычного населения. Своим возмущением по этому поводу он поделился в интервью пропагандистскому ресурсу, подконтрольному террористам "ДНР".