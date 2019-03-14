День украинского добровольца: Obozrevatel News в 11:00 от 14.03.2019

День украинского добровольца

В Украине отмечают День добровольца; его основали 2017 года. 14 марта пять лет назад - пятьсот участников Самооборона Майдана - пошли на полигон в качестве бойцов-добровольцев, для формирования первого добровольческого батальона.

Переговоры в Минске сорваны

Россияне сорвали очередное заседание Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса в Минске. Украина требовала включить в мандат переговоров проблемы восстановления своего суверенитета над оккупированными Крымом и Севастополем, а также ликвидации "ДНР" и "ЛНР". По словам представителя Украины Евгения Марчука, делегаты от России - на уступки не шли. Следующее заседание контактной группы назначили на 27 марта.

Разоблачение фейковых экстрасенсов

В Киеве поймали банду мошенников, которые маскировались под экстрасенсов и зарабатывали деньги на доверчивых людях. В полиции говорят, злоумышленники успели оборудовать целых два колл-центра. Операторы называли себя экстрасенсами, или их помощниками и проводили так называемую диагностику и ритуалы прямо по телефону.

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