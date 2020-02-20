День Родного языка и украинизация: профессор КМА

Профессор Лариса Масенко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала празднование Дня Родного языка в Украине и статистику тех, кто дома говорит исключительно на украинском или на русском языке.

"Сейчас фейков о языке гораздо больше. И больше конфликтов стало. Вот сейчас, например, в Одессе чиновница заявила о том, что в этом регионе продолжается насильственная украинизация. Само даже определение "насильственная украинизация" не является правильным. "Насильственная" - это когда на улице или где угодно заставляют говорить на украинском. Так в эпоху Франко в Испании было, например, когда за каталонский язык на улице могли арестовать", - заявила профессор.

По ее словам, в Украине очень много кремлевских агентов. Она привела пример партии "ОПЗЖ", которую возглавляет кум Владимира Путина Виктор Медведчук.

"Разве это оппозиция к власти? Это оппозиция к государству Украина. И вы представьте, сколько у них денег, и какие возможности они имеют, чтобы покупать то, что им нужно", - отметила профессор.

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