День памяти героев Крут: режиссер фильма "Круты" напомнил об исторических событиях
Режиссер фильма "Круты" Алексей Шапарев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.
Он рассказал о своем фильме и дал комментарии ко Дню памяти героев Крут, который Украина отмечает 29 января.
"Снять этот фильм было важным лично для меня, поскольку я родился в Авдеевке, в Донецкой области. Ранее это был центр региона, а теперь это фактически форпост, который находится на границе. И я хотел напомнить всем этот урок истории. Потому что история так странно повторяется , маятник раскачивается туда сюда, и события в 18-19 годах были очень похожи на то, что происходит сейчас", - заявил Шапраев.
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