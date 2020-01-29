День памяти героев Крут: режиссер фильма "Круты" напомнил об исторических событиях

Режиссер фильма "Круты" Алексей Шапарев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он рассказал о своем фильме и дал комментарии ко Дню памяти героев Крут, который Украина отмечает 29 января.

"Снять этот фильм было важным лично для меня, поскольку я родился в Авдеевке, в Донецкой области. Ранее это был центр региона, а теперь это фактически форпост, который находится на границе. И я хотел напомнить всем этот урок истории. Потому что история так странно повторяется , маятник раскачивается туда сюда, и события в 18-19 годах были очень похожи на то, что происходит сейчас", - заявил Шапраев.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!