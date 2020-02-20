День Героев Небесной Сотни: спецтема "Студии OBOZREVATEL"

Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим и Денис Похила провели спецвыпуск, посвященный теме Дня Героев Небесной Сотни.

Журналисты сделали обзор динамики хода расследования по делам Майдана и обратили внимание на отдельные персоналии украинской политики, которые причастны к этой теме.

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