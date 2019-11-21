День Достоинства и Свободы: с чего начинался Евромайдан

Революция Достоинства началась в 2013 году.

Шесть лет спустя не только за рубежом, но даже в Киеве многие считают, что первопричиной был разгон протестующих "Беркутом" в ночь на 30 ноября, известный как "Кровавая елка".

На самом же деле протесты начались еще 21 ноября и никто тогда не называл их революцией. В шестую годовщину этих событий, OBOZREVATEL подготовил хронологию дней 2013 года, которые изменили Украину и мир навсегда.

21 ноября – отказ подписать ассоциацию с ЕС и призыв Мустафы Найема

Подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС Виктор Янукович обещал еще в феврале 2013-го и это активно обсуждалось в обществе и СМИ на протяжении всего года. Но 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к подписанию документа, при этом заявив о необходимости восстановить диалог с Российской Федерацией и Таможенным союзом.

Скандальное решение вызвало возмущение среди украинцев и вскоре в Facebook появился пост журналиста Мустафы Найема.

Ладно, давайте серьезно. Вот кто сегодня до полуночи готов выйти на Майдан? Лайки не считаются. Только комментарии под этим постом со словами „Я готов“. Как только наберется больше тысячи, будем организовываться

Позднее, приблизительно в 20:30, Мустафа Найем опубликовал призыв, который стал знаменитым и, как принято считать, стал официальным началом Евромайдана.

При этом основным средством общения для протестующих стал Twitter – в первую очередь, благодаря тому, что требовал очень мало трафика – это стало ключевым преимуществом для мобильного интернета тех лет. Именно в этой соцсети уже 21 ноября хештег #євромайдан вышел в украинские, а позднее и в мировые тренды.

В первый день на Майдане было около полутора тысяч протестующих. Позднее, в тот же вечер к киевскому протесту присоединился и Львов, но и там митингующих набралось сравнительно немного.

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