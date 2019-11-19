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19 ноября • обновлено в 17:33
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День Достоинства и Свободы будут отмечать 21 ноября

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21 ноября Украина празднует День достоинства и свободы. Этот патриотический праздник посвящен началу двух революций: Оранжевой и Революции Достоинства.

Этот праздник является духовным наследником Дня свободы, который отмечался 22 ноября с 2005-го по 2011 год в честь Оранжевой революции, однако был отменен приказом экс-президента Украины Виктора Януковича.

День достоинства и свободы – дата

Этот праздник был утвержден указом пятого президента Украины Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года "О Дне достоинства и свободы". Согласно документу, День достоинства и свободы был введен для утверждения в Украине идеалов свободы и демократии.

В этот день, 21 ноября, почитается патриотизм и мужество граждан, которые осенью 2004-го и осенью-зимой 2014 года защитили национальные интересы украинского государства и его европейский выбор. 21 ноября чтут память тех, кто отдал свою жизнь ради свободной Украины, не зависящей от коррупционной власти и имперских амбиций российского Кремля.

День достоинства и свободы – история праздника

21 ноября 2013 года граждане Украины вышли на киевский Майдан Незалежности в знак протеста против отказа подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. В ночь с 29 на 30 ноября активистов жестоко разогнали правоохранители, что превратило изначально мирный Евромайдан в Революцию Достоинства.

Революция привела к многочисленным человеческим жертвам и закончилась свержением режима Януковича и бегством экс-президента. Вскоре после этого Россия открыто проявила агрессию против Украины, аннексировав Крым и начав войну на Донбассе – сначала силами наемников и террористов, а позднее тайком введя на восток Украины регулярные войска.

День достоинства и свободы – выходной или нет

Несмотря на статус государственного праздника, День достоинства и свободы - не выходной день. Статья 73 КЗоТ Украины не указывает 21 ноября в перечне официальных нерабочих дней для украинцев.

Тем не менее, в День достоинства в городах Украины проводятся торжественные мероприятия и концерты, к памятникам погибшим участникам Революции Достоинства приносят цветы и лампадки. Общественные организации и активисты устраивают тематические выставки, флешмобы и акции. В украинских церквях служат молебен в память о Небесной Сотне, а в школах проводятся тематические торжественные линейки.

День достоинства и свободы в Киеве

В столице Украины в День достоинства и свободы традиционно чтут память погибших активистов – на аллее Героев Небесной Сотни проводится поминальный молебен и возлагаются цветы. Кроме того, проводится концерт и торжественные мероприятия на Майдане Незалежности.

Митинги на День достоинства и свободы

Кроме памятных и праздничных мероприятий, уже традиционно в годовщину начала Революции Достоинства в Киеве проходят акции протеста.

В 2019 году масштабную акцию протеста анонсировали в связи с тем, что расследование расстрела Небесной Сотни может остановиться 20 ноября. Активисты объясняют: Верховная Рада Украины не проголосовала за необходимые поправки к закону "О Государственном бюро расследований", поэтому с 20 ноября Генеральная прокуратура Украины не сможет продолжать расследование самостоятельно, однако и передать дело не сумеет. Гражданские активисты уже провели акцию протеста под Офисом президента Украины и предупредили о ее продолжении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дела Евромайдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей. При этом он заверил, что эти дела не будут "похоронены".

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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Я вас уже поздравляю дырявые кастрюльки.
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