Демонстрация движения "SaveФОП": "Налоговый Майдан – за конституционные права и свободы!"

Obozrevatel Видео 09:06, 28.01.2021 Обновлено: 09:08, 28.01.2021

Демонстрация движения "SaveФОП": "Налоговый Майдан – за конституционные права и свободы!"

Активисты нацелились на Конституционный суд и посольство США

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