Дело против Ефремова расследовалось слишком долго: юрист

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Вячеслава Буткалюка.

Он прокомментировал новости о том, что дело против депутата Ефремова неожиданно закрыли.

"Вопрос заключается в том, что дело, которое шло по Ефремову, ну там, где ролик был обнародован, касалось поддержки террористических формирований - это одно дело, а второе дело - это поддержка диктаторских законов от 16 января. И как раз вот этого и касалась либерализация, которая была в 2014 году и декриминализация некоторых деяний, которые существовали до этого. Здесь надо отметить, что у нас нет некоторых категорий дел и расследовать это очень долго. А это не нормально для правового государства ", - заявил Бондаренко.

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