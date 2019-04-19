Дело "ПриватБанка" - реакция Европы: Obozrevatel News

Дело "ПриватБанка"

Евросоюз официально присоединился к поддержке Украины в деле ПриватБанка, решение о национализации которого накануне отменил окружной админсуд Киева. Соответствующее заявление опубликовало представительство ЕС в Украине. Ранее такое же решение объявили США и Европейский банк реконструкции и развития.

Подготовка к дебатам

Пускать зрителей на дебаты на "Олимпийском" начнут с 16:00 часов. Об этом сообщила пресс-служба МВД. У самого стадиона и на прилегающих улицах полностью ограничили движение транспорта. Проходы на "Олимпийский" обустроили специальным металло-детекторами.

Пожертвования на восстановление собора Нотр-Дам

Полмиллиона евро на восстановление разрушенного пожаром Собора Парижской Богоматери пожертвует Международный Олимпийский комитет. Об этом заявил президент МОК Томас Бах. По его словам, Комитет сделает все, чтобы реставрацию собора завершили к Олимпийским играм 2024 года.

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