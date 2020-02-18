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18 февраля • обновлено в 16:40
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Дела погибших на Майдане с места не сдвинутся: активист Революции Достоинства

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Активист Революции Достоинства Назар Приходько в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал годовщину Революции Достоинства и обстрелы позиций ВСУ российскими оккупационными войсками на Донбассе.

"Российские оккупанты славятся своим символизмом, они всегда под какую-то дату пытаются подвязать атаки на нас то ли на фронте, то ли внутри нашего государства. Потому я поддерживаю такую версию, что они могли нам таким образом "напомнить" о славных и трагических событиях 6-летней давности и о трагических событиях 5-летней давности, а именно о "Дебальцевском котле", - заявил активист.

Он также выразил сомнения, по поводу того, что семьи погибших майдановцев дождутся завершения дела по поводу расстрелов при нынешней власти.

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