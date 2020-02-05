Декоммунизация ОРДЛО: что будет сделано в первую очередь

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, как будет происходить процесс декоммунизации на оккупированном Донбассе после его возвращения под контроль Украины.

"Есть правильная методологическая установка - ставим себе минимальный срок с максимальными результатами и работаем над достижением. То есть, чем выше у нас планка, тем лучшим будет результат. Я согласен с призывом о максимально быстрой декоммунизации Донбасса, но я считаю, что мы должны быть готовыми к тому, что процесс может затянуться. Потому что, когда речь идет об образовании, о налаживании общественного диалога, все то, о чем я говорил относительно предыдущих вопросов - не отменяется. Единственное - это то, что касается публичного пространства, касается символов, которые присутствуют в публичном пространстве, - это быстро делается, но в плотном контакте с местными общинами", - заявил Дробович.

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