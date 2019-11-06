Дефолт Украине не грозит: экономист прокомментировал госдолг Украины

Экономист Евгений Невмержицкий в прямом эфире ObozTV прокомментировал заявления премьер-министра Украины, что каждая третья гривня в Украине пойдет на уплату государственного долга.

"Такой подход и такое освещение этой тематики, оно в определенной мере является манипулятивным. Каждая третья гривня от чего? Из нашего ВВП? Много это или мало? Это ни о чем. Во-первых, господин Гончарук противоречит сам себе и предоставляет информацию, которая не соответствует действительности. Бюджет у нас 1,1 триллиона гривен. Если брать 141 млрд, о которых говорил Гончарук, то это не треть бюджета. Во-вторых, мы должны различным международным организациям ", - отметил экономист.

Эксперт также прокомментировал соотношение долга и ВВП.

"ВВП Украины, по моим данным, составляет около 140 млрд, но больше половины нашего ВВП находится в тени", - заявил Невмержицкий.

Он добавил, что с текущей экономической ситуацией дефолт Украине не грозит. По его словам, если профессионально вести государственное управление, то есть много оснований считать. что экономика может расти и развиваться.

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