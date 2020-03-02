Defender-Europe 20: крупнейшие маневры США в Европе за 25 лет

В соседской Польше стартуют крупнейшие за 25 лет военные маневры, которые США проводили в Европе.

В учениях Defender-Europe 20 примут участие 37 000 военных. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы начали крупнейшие за многие годы учения Defender-Europe 20. В них примут участие 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. военнослужащих из США. Первые солдаты армии США уже пересекли польскую границу", - сообщил он.

Как заверил Блащак, Польша готова к проведению учений, в том числе и в условиях распространения в Европе нового коронавируса.

"Если какой-то случай появится, мы в Польше готовы оказать помощь такому человеку. Во-первых, есть процедуры, во-вторых, больницы готовы к тому, чтобы эффективно действовать в случае угрозы", - отметил он.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!