Дебаты Зеленского и Порошенко: Obozrevatel News в 10:00 от 04.04.2019

Дебаты Зеленского и Порошенко

Предвыборные дебаты - состоятся! По крайней мере о том, что готовы принять в них участие, заявили оба лидера президентской гонки – Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Первым о дебатах заговорил действующий президент. Еще в день выборов, сразу же после объявления первых результатов экзит-полов, он вызвал Зеленского на словесную дуэль.

Центральная избирательная комиссия обработала все протоколы

ЦИК обработала 100% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины. На этот раз на выборы пришли почти 19 млн украинцев. По подсчетам ЦИК, Владимир Зеленский набрал 30,24%, Петр Порошенко -15,95%, а Юлия Тимошенко - 13,40%. Разрыв между лидерами гонки Владимиром Зеленским и Петром Порошенко составляет почти 3 миллиона голосов избирателей. Второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля.

Испытания ракет в Одесской области

Две ракетные системы испытают в Одесской области. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак. По его словам, испытания состоятся в ближайшие дни. Также министр добавил, что это повысит возможности и эффективность Вооруженных Сил Украины по защите морского побережья и сухопутной территории.

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