Дебаты на "Олимпийском": Obozrevatel News

Дебаты на "Олимпийском"

Пропускать на "Олимпийский", где сегодня состоятся дебаты, начнут в 16:00. С собой надо иметь документы и быть готовым к проверке вещей. Об этом заявил начальник полиции Киева - Андрей Крищенко. По его словам, допуск в фан-зону перекроют за десять минут до встречи кандидатов. Граждан будут ждать несколько проверок. Это - металлические рамки с ручными металло-детекторами на подходе к стадиону, а также проверки в середине Олимпийского. Правоохранители еще раз предупредили: подозрительные вещи будут изымать. Численность правоохранителей будут корректировать в зависимости от ситуации. Всем, у кого есть билеты, следует их распечатать. Кроме того, в связи с дебатами станции метро "Олимпийская" и "Дворец спорта" временно закрыли на вход.

В школе распылили перечный газ

В школе в Авдеевке распылили перечный газ. За медицинской помощью обратилось шестнадцать детей. Двух - госпитализировали. Об этом сообщил председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин в фейсбуке. Говорит, газ распылил неизвестный. Школу закрыли, там работают правоохранители. Напомню, на этой неделе также распылили газ в Черкасской гимназии. Тогда пострадали 75 школьников.

Эвакуация раненых в ДТП

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прилетел на португальский остров Мадейра. Там в больнице он посетил раненых выживших в ДТП. Накануне автобус, в котором было более полусотни немецких туристов, на скорости съехал с дороги и разбился. Погибли 29 пассажиров. В связи с трагедией власти острова объявили трехдневный траур.

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